Жительница Краснодара завоевала титул «Мисс Европа 2023»  на международном конкурсе в Шарм-Эль-Шейхе

Жительница Краснодара завоевала титул «Мисс Европа 2023» на международном конкурсе в Шарм-Эль-ШейхеКраснодарская красавица завоевала титул «Мисс Европа 2023» в Шарм-Эль-Шейхе на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь».
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