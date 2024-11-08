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«Это потери для Украины»: Зеленский жалуется, что не понимает Трампа

Быстрое завершение войны невыгодно Украине. Об этом, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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