Русская весна
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Русская весна

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Администрация Трампа слышит позицию России по украинскому урегулированию и понимает озабоченности Москвы, — спецпосланник Путина

Администрация Трампа слышит позицию России по украинскому урегулированию и понимает озабоченности Москвы, — спецпосланник Путина

Достигнут прогресс — администрация Трампа слышит позицию России по украинскому урегулированию и понимает озабоченности Москвы, заявил спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в Вашингтоне.

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