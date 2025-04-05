Кого еще убил Пичушкин: что не так с признаниями “Битцевского маньяка”

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что знаменитый “Битцевский маньяк” Александр Пичушкин, который отбывает пожизненное наказание в колонии “Полярная сова”, готов признаться еще в 11 убийствах.
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