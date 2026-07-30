Житель Кабардино-Балкарии поблагодарил автоинспекторов за оперативное сопровождение до медицинского учреждения

В ходе несения службы автоинспекторы УМВД России «Нальчик» остановили транспортное средство «Лада Гранта», водитель которой объяснил полицейским, что в салоне автомобиля находится его малолетний ребенок, которому необходима экстренная помощь врачей.
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