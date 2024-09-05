Аппарат новосибирского Уполномоченного принял участие во встрече областного прокурора с представителями бизнес-сообщества

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей принял участие во встрече прокурора Новосибирской области Александра Бучмана с представителями бизнес сообщества на базе АО Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» в р.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии