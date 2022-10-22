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Шарль Леклер: «Феррари» нужно улучшить исполнение в гонках – работу с шинами, надежность техники, стратегию, коммуникацию внутри команды»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что команде нужно прибавить в эффективности проведения гонок, если она хочет побороться за титул в следующем сезоне.

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