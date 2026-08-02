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Вечерний Новосибирск

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Удивительные улитки-захватчики оккупировали берега Обского водохранилища

Удивительные улитки-захватчики оккупировали берега Обского водохранилища

Подробности рассказали в группе Новосибирского музея природы в соцсети «ВКонтакте». На отдельных участках побережья Обского водохранилища сегодня можно наблюдать удивительный феномен — береговые линии, усыпанные слоями раковин, которые местные жители окрестили «ракушечным раем».

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