Удивительные улитки-захватчики оккупировали берега Обского водохранилища

Подробности рассказали в группе Новосибирского музея природы в соцсети «ВКонтакте». На отдельных участках побережья Обского водохранилища сегодня можно наблюдать удивительный феномен — береговые линии, усыпанные слоями раковин, которые местные жители окрестили «ракушечным раем».
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