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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Нужно, может, в трудовые договоры прописать, что олимпийские чемпионы обязаны участвовать в просветительских мероприятиях и вдохновлять молодежь»

«Происходит новое, нужно двигаться, адаптироваться. И чем быстрее, тем лучше. Сейчас у нас появляются новые коммерческие старты, больше активных массовых мероприятий, привлекают нас, олимпийских чемпионов, и мы открыты к этому.

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