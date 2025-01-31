Эксперт рассказал, выгодно ли инвестировать в золото

Эксперт рассказал, выгодно ли инвестировать в золотоПо мнению доктора экономических наук, завкафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олега Мисько, золото – это не тот товар, который должен рассматриваться людьми в качестве инвестиционного актива.