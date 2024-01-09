Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Настало время отказаться от банковских карт и перейти на наличные?

Настало время отказаться от банковских карт и перейти на наличные?

Я с определённым пониманием отношусь к людям, которые избегают пользоваться банковскими картами.

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Комментарии
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Л
Любовь
А затем что прям ну очень много из за мошенников теряются деньги. У нас вроде супер хакеры есть и много умных айтишников. А с обманом по картам воз и ныне там.
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Мы с мужем сразу снимаем всю пенсию с карточек
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8 час.
Yvan
Все мои покупки с помощью карт фиксируются банками - где, когда, чего и сколько. Оплата наличными - инкогнито.
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8 час.

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