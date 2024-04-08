В трех городах Финляндии прошли митинги за открытие границы с Россией

В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли акции с призывом открыть восточную границу. Как пишет финское издание Yle, которое заблокировано в России, организатором митингов выступило Александровское общество.
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