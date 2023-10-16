ВС РФ постоянными атаками изматывают оборону противника на всей линии фронта

Вдоль всей 1000-километровой линии фронта российская армия атаками изматывает оборону противника. За 4,5 месяца провального контрнаступления ВСУ истощили свои резервы, и сейчас стараются удержать занятые позиции.
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