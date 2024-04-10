Как покинуть рабочее место по делам, чтобы избежать прогула

В большинстве случаев придётся договариваться с начальником. Хотя возможны варианты. Среднестатистический россиянин и рад бы решать вопросы с врачами, налоговой, управляющей компанией или другими госорганами до или после работы.
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