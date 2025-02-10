PRN: алкоголь истощает серое вещество в мозговых центрах мышления и эмоций

Бразильские ученые из Федерального университета Сан-Паулу выяснили, что мужчин, восстанавливающихся после алкогольной зависимости, наблюдается снижение количества серого вещества в ключевых областях мозга, отвечающих за мышление, память и эмоции.
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