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PRN: алкоголь истощает серое вещество в мозговых центрах мышления и эмоций

PRN: алкоголь истощает серое вещество в мозговых центрах мышления и эмоций

Бразильские ученые из Федерального университета Сан-Паулу выяснили, что мужчин, восстанавливающихся после алкогольной зависимости, наблюдается снижение количества серого вещества в ключевых областях мозга, отвечающих за мышление, память и эмоции.

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