NYT: Израиль создал подставную фирму-производителя пейджеров с взрывчаткой

Для производства предназначавшихся для поставки в Ливан пейджеров со взрывчаткой Израилем была создана подставная компания, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди офицеров израильской разведки.
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