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Закон и Порядок

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  • demyr150648
    У России нет друзей,есть интересы. И точка. В данный момент большой интерес прижать олигархов, наводнивших Россию миг..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • Багаев Андрей
    так вот ты какая ЧЕРНИЛЬНИЦА ?!"РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • александр бажан
    Вообще надо вести борьбу   с теми кто привечивает эмигрантов, предавая Русский народ. А так же  с думой-которая не хо..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился

Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился. Мир станет другим осенью Вообще политики, эксперты, политологи и всякого рода советники и специалисты делятся сейчас на две категории.

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