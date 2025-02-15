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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Зәйдә Бөек Ватан сугышы ветеранын 102 яшьлеге белән котладылар

Зәйдә Бөек Ватан сугышы ветеранын 102 яшьлеге белән котладылар

Зәйдә Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеевага 102 яшь тулды. Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин, район ветераннар советы рәисе Алексей Алексеев, хәрби комиссар Айрат Әгъләмҗанов хөрмәтле ветеранны өенә барып, туган көне белән котладылар.

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