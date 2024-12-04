Над Брянской областью сбит беспилотник киевского режима — губернатор

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевского режима был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз 4 декабря в своем Telegram-канале.
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