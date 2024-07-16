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«СВО на Украине прыгнула в заключительную фазу»: ВС России удивили и довели ВСУ, НАТО и Запад до отчаяния: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 16.07.24 г.

«СВО на Украине прыгнула в заключительную фазу»: ВС России удивили и довели ВСУ, НАТО и Запад до отчаяния: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 16.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 16 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 16.

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