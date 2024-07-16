«СВО на Украине прыгнула в заключительную фазу»: ВС России удивили и довели ВСУ, НАТО и Запад до отчаяния: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 16.07.24 г.

«Фронт уже не спасём, Киев в бешенстве, множество солдат в пепел»: ВС РФ взяли центр Макеевки и разнесли эшелон с солдатами ВСУ: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, на 14.07.24 г.