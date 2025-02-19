Собчак встретилась с Путиным в годовщину смерти отца: за что она обижена на президента, правда ли его крестная дочь, и что связывало политиков

А по мне, что К.А.Собчак... что нонешний Михалков - одного поля ягода. Но КСЮ, хотя бы, не маскируется.

Раз она уже стала выкрестом, то уже могла и обвенчаться. Брак же, вообще-то, РЕГИСТРИРУЕТСЯ ЗАГСом, а не попами.

И

Искандер

Папашка собчак был мразью. Пошлый, болтливый бездельник, по-полной отоварившийся в "святые девяностые"(вспомнить хотя бы уголовное дело 144128 по статьям "получение взятки" и "злоупотребление служебным положением"), "коммунист", радостно бросившийся лизать ЕБНу всё, до чего мог дотянуться. Самая реальная версия его смерти - передозировка виагры, о чём в своё время не писал только ленивый (были убедительные доказательства). На этом и кормятся две его курицы с паспортами Израиля. А что до душки-мэрушки... Сдох - закопали.