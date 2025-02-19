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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Собчак встретилась с Путиным в годовщину смерти отца: за что она обижена на президента, правда ли его крестная дочь, и что связывало политиков

Собчак встретилась с Путиным в годовщину смерти отца: за что она обижена на президента, правда ли его крестная дочь, и что связывало политиков

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин и журналистка Ксения Собчак встретились в годовщину смерти её отца - политического деятеля Анатолия Собчака - в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Катерина
А  по  мне,  что  К.А.Собчак... что   нонешний  Михалков - одного   поля  ягода. Но  КСЮ,  хотя бы,  не  маскируется.
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5 час.
лл
лина любимцева
Раз она уже стала выкрестом, то уже могла и обвенчаться.  Брак же, вообще-то, РЕГИСТРИРУЕТСЯ  ЗАГСом, а не попами.
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2 час.
И
Искандер
Папашка собчак был мразью. Пошлый, болтливый бездельник, по-полной отоварившийся в &quot;святые девяностые&quot;(вспомнить хотя бы  уголовное дело 144128 по статьям &quot;получение взятки&quot; и &quot;злоупотребление служебным положением&quot;), &quot;коммунист&quot;, радостно бросившийся лизать ЕБНу всё, до чего мог дотянуться. Самая реальная версия его смерти - передозировка виагры, о чём в своё время не писал только ленивый (были убедительные доказательства). На этом и кормятся две его курицы с паспортами Израиля. А что до душки-мэрушки... Сдох - закопали.
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1 час.
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