В Совете по развитию такси рассказали, сколько служит автомобиль в парке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Автомобиль в такси, как правило, эксплуатируется три года и более, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева.
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