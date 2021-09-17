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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Президент Казахстана поддержал позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз

Нур-Султан, 16 сентября /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал общую позицию Организации Договора о коллективной безопасности о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории стран ОДКБ.

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