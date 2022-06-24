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Идиотизм заразен. Как европейская бюрократия подцепила культ инфраструктуры

Идиотизм заразен. Как европейская бюрократия подцепила культ инфраструктуры

Двинский Константин Долгие годы было модным использовать термин «карго-культ» – систему верований, направленную на увеличение количества западных товаров путём проведения комплекса магических ритуалов.

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