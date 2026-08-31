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Женская Вселенная

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Психогенетик Надежда Бабаева назвала способы превратить дом в место силы

Психогенетик Надежда Бабаева назвала способы превратить дом в место силы

Дом может стать не просто жилым пространством, а источником внутренней силы и восстановления, если организовать его осознанно, считает психогенетик Надежда Бабаева.

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