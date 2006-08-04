4 августа 2006 года в станице Еланская, был поставлен памятник белогвардейцу генералу Краснову, верой и правдой служившему со своими казаками в Великую Отечественную войну Гитлеру...

4 августа 2006 года в станице Еланская, был поставлен памятник белогвардейцу генералу 4 августа 2006 года в станице Еланская Шолоховского района Ростовской области, в усадьбе частного предпринимателя Владимира Мелихова, был поставлен памятник видному белогвардейцу генералу Краснову, верой и правдой служившему со своими казаками в Великую Отечественную войну Гитлеру, который был по приговору суда после его поимки повешен (англичане его Сталину выдали, как выдадут, в случае чего, всех тех, кого они и американцы сейчас показательно против нас крышуют, от Тихановской и Ходорковского до Зеленского и всех прочих своих агентов влияния в Европе и на постсоветском пространстве).