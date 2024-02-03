Нетрезвые пассажиры устроили дебош на борту «Уральских авиалиний» и подрались в автобусе по дороге в аэропорт Екатеринбурга

Фото: Е1.RU По словам очевидцев, трое мужчин во время рейса из Санкт-Петербурга в Екатеринбург весь полёт шумели, матерились, курили электронные сигареты, а после посадки подрались в автобусе, который должен был отвезти их в Кольцово.
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