Нетрезвые пассажиры устроили дебош на борту «Уральских авиалиний» и подрались в автобусе по дороге в аэропорт Екатеринбурга

Фото: Е1.RU По словам очевидцев, трое мужчин во время рейса из Санкт-Петербурга в Екатеринбург весь полёт шумели, матерились, курили электронные сигареты, а после посадки подрались в автобусе, который должен был отвезти их в Кольцово.