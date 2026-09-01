Продвижение ВС РФ в августе 2026 года

Результаты продвижения ВС РФ на фронте за август 2026 года по данным проекта Lost Armour (https://t.me/lost_armour/11054)Освобождено более 386 квадратных километров.
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