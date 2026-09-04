Скульптор Сережин показал в Москве уникальный «Ковчег», который лепил 10 лет

Огромный корабль, заполненный животными - знакомый библейский сюжет здесь обрел новую форму. Современный «Ковчег» Сергея Сережина стал центральной фигурой выставки «В мире животных».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Проект «Пятая кол...
- Войну против Наро...
- От кого опричники...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым