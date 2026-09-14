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Царьград

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Неизвестный пристал к девушке в трамвае в Улан-Удэ: никто не помог

Неизвестный пристал к девушке в трамвае в Улан-Удэ: никто не помог

В Улан-Удэ в трамвае пьяный мужчина стал приставать к девушке. Несмотря на ее крики о помощи, пассажиры остались безучастными.

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