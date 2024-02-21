Группа крови на рукаве: Путина одели в бушлат из Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин получил новую форменную одежду от отечественного производителя – бушлат фирмы DNA («ДНК») ему вручили на конкурсе отечественной легкой промышленности.
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