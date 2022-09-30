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Жители Волгограда, призванные в ходе частичной мобилизации, прибыли для прохождения боевого слаживания

Жители Волгограда, призванные в ходе частичной мобилизации, прибыли для прохождения боевого слаживания

Мобилизованные граждане получили необходимое обмундирование и снаряжение, были размещены в специально подготовленном на базе полигона современном автономном полевом лагере (АПЛ-500).

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