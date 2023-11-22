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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Кэйн определится с новым клубом на этой неделе или в начале следующей. У него до 8 вариантов (Даррен Дрегер)

«Все очень близко. Патрик Кэйн сейчас обдумывает разные варианты. Он и его агент Пэт Бриссон участвовали в нескольких интервью, в том числе с «Торонто» через Zoom.

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