Я выложила фото своего кота в интернет и через пару часов мне пришлось доказывать, что он настоящий

Мой кот вызвал бурную дискуссию в интернете. А ведь я всего лишь хотела добавить красок в квартиру после ремонта: решила сама нарисовать постер, а кот решил принять в этом участие.
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