Давно необходимо выбросить: эти предметы интерьера тянут беду и несчастье в дом Евгения Комарова«Пусть полежит, пригодится», «потом выброшу», «жалко, еще бабушка хранила», «подарок же» — одна или несколько таких мыслей, вероятно, возникала у каждого в процессе уборки.
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