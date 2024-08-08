Давно необходимо выбросить: эти предметы интерьера тянут беду и несчастье в дом Евгения Комарова«Пусть полежит, пригодится», «потом выброшу», «жалко, еще бабушка хранила», «подарок же» — одна или несколько таких мыслей, вероятно, возникала у каждого в процессе уборки.