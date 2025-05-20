Трамп рассказал, что выиграл выборы в 2024 году для мести своим врагам

Президент США Дональд Трамп заявил на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, что пошел на новый президентский срок, чтобы отомстить своим политическим противникам.
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