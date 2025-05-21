Почему мать в хиджабе пнула чужого ребёнка с качели: версии двух сторон

Как то странно ... женщина в хиджабе ... татарка? Но там нет "замоташек", откуда она взялась?

Враньё, никакая эта агрессивная баба в хиджабе не коренная татарка. Это мигрантка. Наши татары не носят хиджаб. Видимо, писавший эту статью пытается таким образом защитить азиатку пришлую и сгладить её поведение. Не удивлюсь, если правосудие встанет на сторону мигрантки.

M_Tatiana_V

Тетку привлечь к ответственности по закону. Следствие разберется: коренная она или некоренная. Детские разборки - не повод для подобных действий взрослых. Обижают твоего ребенка - поговори с родителями. Да и второе видео как-то странно появилось позже. Возможно постановочное. Подобрали девочку для роли малолетней агрессорши по росту и сложению, одели в похожее платье (деталей все равно не разобрать) и засняли сюжет. Да, кстати. Российские татары не носят хиджабов и балахонов.