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Почему мать в хиджабе пнула чужого ребёнка с качели: версии двух сторон

Почему мать в хиджабе пнула чужого ребёнка с качели: версии двух сторон

Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. В, казалось бы, заурядных разборках на детской площадке разбираются полиция и член СПЧ.

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Комментарии
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Нина Грекова
Как то странно ... женщина в хиджабе ... татарка? Но там нет &quot;замоташек&quot;, откуда она взялась?
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2 час.
Татьяна
Враньё, никакая эта агрессивная баба в хиджабе не коренная татарка. Это мигрантка. Наши татары не носят хиджаб. Видимо, писавший эту статью пытается таким образом защитить азиатку пришлую и сгладить её поведение. Не удивлюсь, если правосудие встанет на сторону мигрантки.
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58 мин.
M_Tatiana_V
Тетку привлечь к ответственности по закону. Следствие разберется: коренная она или некоренная. Детские разборки - не повод для подобных действий взрослых. Обижают твоего ребенка - поговори с родителями. Да и второе видео как-то странно появилось позже. Возможно постановочное. Подобрали девочку для роли малолетней агрессорши по росту и сложению, одели в похожее платье (деталей все равно не разобрать) и засняли сюжет. Да, кстати. Российские татары не носят хиджабов и балахонов.
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39 мин.
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