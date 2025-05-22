Виновата молодёжь? Безработица в России вновь достигла рекордно низкого уровня

С 2020 года уже удалось снизить уровень молодёжной безработицы более чем в два раза.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в марте этого года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, вновь достиг рекордно низкого значения в 2,3%.