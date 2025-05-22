Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Виновата молодёжь? Безработица в России вновь достигла рекордно низкого уровня

Виновата молодёжь? Безработица в России вновь достигла рекордно низкого уровня

С 2020 года уже удалось снизить уровень молодёжной безработицы более чем в два раза.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в марте этого года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, вновь достиг рекордно низкого значения в 2,3%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх