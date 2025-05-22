С 2020 года уже удалось снизить уровень молодёжной безработицы более чем в два раза.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в марте этого года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, вновь достиг рекордно низкого значения в 2,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Возьмём Одессу без единого выстрела: Новый этап СВО уже начался
- "Переговоры с Киевом в Стамбуле не начнутся… тема закрыта": Беспрецедентный ответ Путина сорвал ультиматум Запада. Армия идёт на Киев
- Долгожданный бой за Сумы. Жесточайший ход Белоусова. Пхеньян вернулся. Русские впервые применили "запрещённое оружие". 7000 боевиков мертвы
Свежие комментарии