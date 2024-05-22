NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Династия Ишиных - 65 лет стажа в «Газпром газораспределение Майкоп»

Филиал АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе. Так вот, если вы спросите здесь Ишина, то в ответ прозвучит: «Вам которого? У нас их трое…» Ну что ж, давайте всех троих, будем знакомиться! Как и полагается, начнём по старшинству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх