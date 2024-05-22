Династия Ишиных - 65 лет стажа в «Газпром газораспределение Майкоп»

Филиал АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе. Так вот, если вы спросите здесь Ишина, то в ответ прозвучит: «Вам которого? У нас их трое…» Ну что ж, давайте всех троих, будем знакомиться! Как и полагается, начнём по старшинству.