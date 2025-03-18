ХАМАС: Нетаньяху ударами по Газе вынес приговор заложникам

REUTERS/Ohad Zwigenberg Распорядившись нарушить прекращение огня и возобновить боевые действия в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынес смертный приговор заложникам палестинского движения ХАМАС.
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