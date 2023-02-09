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У Роналду 61 хет-трик за карьеру – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56

У Роналду 61 хет-трик за карьеру – больше всех среди действующих игроков. У Месси – 56

Нападающий Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вахдой». По ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру.

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