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Авиация Балтийского флота отработала поиск и уничтожение безэкипажных катеров

Авиация Балтийского флота отработала поиск и уничтожение безэкипажных катеров

РЕН ТВ Тактика морских сражений стремительно меняется. Беспилотные катера представляют серьезную угрозу для кораблей, они малозаметны, обладают высокой скоростью и способны наносить удары на большой дистанции.

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