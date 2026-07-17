Авиация Балтийского флота отработала поиск и уничтожение безэкипажных катеров

РЕН ТВ Тактика морских сражений стремительно меняется. Беспилотные катера представляют серьезную угрозу для кораблей, они малозаметны, обладают высокой скоростью и способны наносить удары на большой дистанции.
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