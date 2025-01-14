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500 безработных ДНР получат пособия: выплаты достигнут 12,8 млн рублей

500 безработных ДНР получат пособия: выплаты достигнут 12,8 млн рублей

В 2024 году в ДНР на учете состояло более 500 безработных, получивших пособия на сумму 12,8 млн рублей.

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