Директор омской школы заявила, что не говорила фразу «здесь вам не кладбище» в ответ на просьбу об установке памятной доски бойцу СВО

Из-за этих слов сослуживцы погибшего военнослужащего требовали депортировать педагога из России. Глава СОШ № 87 Марина Коваленко рассказала изданию «Подъём», что авторы видеообращения сами с ней не связывались, а вопрос об установке таблички был «мимолётным» во время обсуждения спортивной площадки с другим человеком.