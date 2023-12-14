Директор омской школы заявила, что не говорила фразу «здесь вам не кладбище» в ответ на просьбу об установке памятной доски бойцу СВО

Из-за этих слов сослуживцы погибшего военнослужащего требовали депортировать педагога из России. Глава СОШ № 87 Марина Коваленко рассказала изданию «Подъём», что авторы видеообращения сами с ней не связывались, а вопрос об установке таблички был «мимолётным» во время обсуждения спортивной площадки с другим человеком.
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