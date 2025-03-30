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Позитив для оптимистов

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  • alik3456 Джексон
    А тебе подпоручик блинами морду только вытирать после заседаний.Ну теперь-то уж т...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    В России блины с икрой едят! бигмаг с икрой это тебе недоамериканцу джексону! Ешьте не обляпайтесь!Ну теперь-то уж т...
  • alik3456 Джексон
    Кто мечтает жить как в европе , точно не переживёт...Ну теперь-то уж т...

«Катастрофа для Украины»: США выгодно, чтобы Одесса присоединилась к России

«Катастрофа для Украины»: США выгодно, чтобы Одесса присоединилась к России

Несмотря на опасения Румынии и Болгарии, Вашингтон может быть заинтересован в том, чтобы Россия установила контроль над Одессой, пишет китайское издание infoBRICS.

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