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Царьград

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Силовые структуры Дагестана выявили новые случаи кражи бензина

Силовые структуры Дагестана выявили новые случаи кражи бензина

Силовые структуры Дагестана сообщают о росте хищений бензина с использованием высоких технологий. Виновные привлекаются к ответственности, а незаконные мини-НПЗ создают серьёзные риски аварий и экономических убытков для региона.

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