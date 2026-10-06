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G7’s 100 Million Barrel Release Is Mostly Already Priced In

Following pressure from U.S. President Donald Trump, G7 leaders announced on Friday a coordinated release of 100 million barrels of emergency oil stocks through the IEA, to begin immediately and be completed over four months.

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