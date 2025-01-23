Дерматолог Белаш: самостоятельное удаление акне может обернуться проблемами на годы

Врач подчеркнула, что самостоятельное удаление акне стало весьма распространенной практикой. Пациенты часто пытаются справиться с проблемой при помощи косметических средств, народных методов или выдавливания воспалительных элементов.
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