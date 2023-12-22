Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России

Людмила

Ну вот, и гражданка Америки заговорила в защиту своих. Да , она не будет ничего делать против России, как и твоя подрунька Лорак, а что ещё сделает для России? Очередные помои выльет? Отмолчится, как тупенькая Лорак? Да, е.и. много сделала, а не для себя ли? А не для того, что ей там жизнь мила, а здесь противна? Может, помогла кому то? Не слышала, кстати и о Лорак ничего. Приехала жить , живи. Так нет, надо на ТВ за миллионами лезть. А потом ей здесь будет не мило.