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Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России

Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не увидела ничего плохого в отъезде Елены Исинбаевой из России.

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Комментарии
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Людмила
Ну вот, и гражданка Америки заговорила в защиту своих. Да , она не будет ничего делать против России, как и твоя подрунька Лорак, а что ещё сделает для России? Очередные помои выльет? Отмолчится, как тупенькая Лорак?  Да, е.и. много сделала, а не для себя ли? А не для того, что ей там жизнь мила, а здесь противна?  Может, помогла кому то? Не слышала, кстати и о Лорак ничего. Приехала жить , живи. Так нет, надо на ТВ за миллионами лезть. А потом ей здесь будет не мило.
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