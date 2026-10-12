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Delta delays launch of service to Saudi Arabia over attacks on airport

Delta's plans to add nonstop service to Saudi Arabia are being put on hold after deadly attacks on the Riyadh airport killed at least 12 people.

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